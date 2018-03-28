Гамула: "На Чемпионате Мира сборная России способна многого достичь"

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Гамула: "На Чемпионате Мира сборная России способна многого достичь"Известный тренер Игорь Гамула поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"На Чемпионате Мира сборная России способна многого достичь. Если все получится с Саудовской Аравией, потом с Египтом и затем с Уругваем, то в 1/8 у наших футболистов вырастут крылья. Плюс ведь на трибунах будут наши болельщики, они погонят команду Черчесова вперед. Сборная России может дойти до 1/4 финала Чемпионата Мира. Я уверен в нашей команде", - цитирует 58-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, Нигматуллин назвал оборону сборной России дырявой. | soccernews.ru

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