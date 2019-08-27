Гамула: "Надо быть полным идиотом, чтобы осознанно вычеркнуть для себя Чалова"

Тренер "Ростова" Игорь Гамула прокомментировал невызов нападающего ЦСКА Федора Чалова в сборную России. Об этом сообщает RT.

Напомним, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал форварда "Млады-Болеслав" Николая Комличенко.

"Чалова в сборной знают, рассчитывают на него и готовы позвать в любую минуту. С Комличенко другая история. Надо окончательно понять, что он из себя представляет.

Там серьезные соперники из Сербии и Болгарии. За основу тем временем будет играть Артем Дзюба. Это не означает, что у основной сборной впереди какие-то проходные игры. Не ищите здесь заговора. Просто так от таких нападающих, как Чалов, не отказываются. Надо быть полным идиотом, чтобы осознанно вычеркнуть для себя столь талантливого форварда", - сказал Гамула.

Ранее Черчесов назвал причину не вызова лучшего бомбардира РПЛ в сборную России.

Напомним, что с Шотландией россияне сыграют 6 сентября на выезде, а с Казахстаном - 9 сентября дома.

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