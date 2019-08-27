Гамула: "Надо быть полным идиотом, чтобы осознанно вычеркнуть для себя Чалова"

Теги фёдор чаловроссиястанислав черчесов

Гамула: "Надо быть полным идиотом, чтобы осознанно вычеркнуть для себя Чалова"

Тренер "Ростова" Игорь Гамула прокомментировал невызов нападающего ЦСКА Федора Чалова в сборную России. Об этом сообщает RT.

Напомним, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал форварда "Млады-Болеслав" Николая Комличенко.

"Чалова в сборной знают, рассчитывают на него и готовы позвать в любую минуту. С Комличенко другая история. Надо окончательно понять, что он из себя представляет. 

Там серьезные соперники из Сербии и Болгарии. За основу тем временем будет играть Артем Дзюба. Это не означает, что у основной сборной впереди какие-то проходные игры. Не ищите здесь заговора. Просто так от таких нападающих, как Чалов, не отказываются. Надо быть полным идиотом, чтобы осознанно вычеркнуть для себя столь талантливого форварда", - сказал Гамула.

Ранее Черчесов назвал причину не вызова лучшего бомбардира РПЛ в сборную России.

Напомним, что с Шотландией россияне сыграют 6 сентября на выезде, а с Казахстаном - 9 сентября дома.

Не пропустите: Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" на вершине АПЛ, Гризманн осваивается на Камп Ноу, а ПСЖ пополняет лазарет: подводим главные итоги игровой недели

"Ливерпуль" на вершине АПЛ, Гризманн осваивается на Камп Ноу, а ПСЖ пополняет лазарет: подводим главные итоги игровой недели

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Краснодар Краснодар 7 14
2 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
3 Ростов Ростов 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 7 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Уфа Уфа 7 10
10 Рубин Рубин 7 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 7 8
12 Ахмат Ахмат 7 7
13 Крылья Советов Крылья Советов 7 6
14 Тамбов Тамбов 7 4
15 Сочи Сочи 7 3
16 Оренбург Оренбург 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов