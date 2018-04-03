Гамула о желании Дзюбы сыграть против "Зенита": "Артем ведет себя вполне логично и нормально"

Теги артём дзюбаарсенал тулазенит санкт-петербург

Гамула о желании Дзюбы сыграть против "Зенита": "Артем ведет себя вполне логично и нормально"Известный тренер Игорь Гамула высказался о желании форварда тульского "Арсенала" Артема Дзюбы сыграть а матче РФПЛ против своей бывшей команды питерского "Зенита".

"Я думаю, что Артем ведет себя вполне логично, нормально. Он хочет доказать руководителям петербургского клуба и тренеру Манчини, который списал его со счетов. Дзюба хочет забить, показать хороший футбол и доказать, что зря с ним расстались, чтобы пожалели, что неправильные выводы сделал Манчини и весь его штаб. Не думаю, что таким стремлением сыграть Артем отсекает себя от "Зенита", наоборот. Дзюба хочет попасть на Чемпионат Мира", - цитирует 58-летнего специалиста sport24.ru.

Напомним, Дзюба готов заплатить из собственного кармана, чтобы сыграть против "Зенита". | soccernews.ru

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