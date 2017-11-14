Гамула: "Парочку мячей наши ребята обязательно забьют, возможно, не сегодня, но обязательно забьют"

Известный тренер Игорь Гамула высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России против Испании.

"Меня не впечатлило нападение нашей сборной в матче против Аргентины. Я очень надеялся на нашу тройку - Смолов, Кокорин и Полоз. Но что-то не получилось. Уверен, что сегодня Станислав Черчесов найдет для них правильные слова и они выстрелят. Это очень сильные нападающие, они обязательно забьют Испании. Как тренер я вижу, какой потенциал у этой тройки...

Я хочу, чтобы наша сборная не проиграла испанцам. Голы точно будут. Я верю в атаку сборной России. Парочку мячей наши ребята обязательно забьют. Возможно, не сегодня, но забьют", - цитирует 57-летнего специалиста чемпионат.com.

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