Гамула поделился прогнозом на матч Колумбии и Сенегала
Известный тренер Игорь Гамула поделился прогнозом на матч заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира между сборными Колумбии и Сенегала.
"И сенегальцам и колумбийцам нужно позарез побеждать, будет упорная и сложная игра на встречных курсах. Будет ли забито много голов? Не думаю, но все-таки предпочтение отдам колумбийцам, которые очень хорошо себя показали против поляков и продемонстрировали качественный футбол. Была превосходная игра, но и сенегальцы - очень шустрые и крепкие парни. Мой прогноз: 2:1 в пользу колумбийцев", - цитирует 58-летнего специалиста sport24.ru.
Не пропустите: превью к матчу Колумбия - Сенегал. | soccernews.ru
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