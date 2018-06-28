Гамула поделился прогнозом на матч Колумбии и Сенегала

Известный тренер Игорь Гамула поделился прогнозом на матч заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира между сборными Колумбии и Сенегала.

"И сенегальцам и колумбийцам нужно позарез побеждать, будет упорная и сложная игра на встречных курсах. Будет ли забито много голов? Не думаю, но все-таки предпочтение отдам колумбийцам, которые очень хорошо себя показали против поляков и продемонстрировали качественный футбол. Была превосходная игра, но и сенегальцы - очень шустрые и крепкие парни. Мой прогноз: 2:1 в пользу колумбийцев", - цитирует 58-летнего специалиста sport24.ru.

Не пропустите: превью к матчу Колумбия - Сенегал. | soccernews.ru