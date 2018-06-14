Гамула поделился прогнозом на матч сборных России и Саудовской Аравии

Известный тренер Игорь Гамула поделился прогнозом на матч-открытия Чемпионата Мира между сборными России и Саудовской Аравии.

"Это важнейший матч в истории сборной России, и наши ребята выиграют его с преимуществом в два мяча. Все игроки выйдут на поле с горящими глазами, большим желанием и с пониманием всей ответственности. Главное - что сборная Черчесова должна сыграть на Чемпионате Мира с футболом в душе. Не зря Чемпионат Мира попал в нашу страну, это все понимают. Не верю, что у наших игроков затрясутся ноги. Первое касание по мячу - и все страхи забываются", - цитирует 58-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, возле "Лужников" уже начинают скапливаться болельщики. | soccernews.ru