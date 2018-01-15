Гамула: "Пока не пройдет Чемпионат Мира, на темнокожих лучше говорить, что они - белые"

Известный тренер Игорь Гамула высказался о скандале с участием защитника московского "Спартака" Георгия Джикии, который неудачно пошутил над своими темнокожими партнерами по команде.

"Из этой истории - урок один. Я так понял: нужно вообще ничего не говорить, пока Чемпионат Мира не пройдет. Лучше молчать, просто сидеть. Даже если они - темнокожие, говорить, что они - белые", - цитирует 57-летнего специалиста СЭ.

Напомним, скандальный твит Джикии прокомментировал Федун. | soccernews.ru