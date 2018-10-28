Гамула сделал неожиданное предположение о причинах перевода Глушакова в дубль "Спартака"

Теги спартак москвароман еременкоденис глушаков

Гамула сделал неожиданное предположение о причинах перевода Глушакова в дубль "Спартака"Известный тренер Игорь Гамула сделал неожиданное предположение о причинах перевода полузащитника московского "Спартака" Дениса Глушакова в дубль.

"Я знаю Дениса. Он - очень порядочный человек, любит футбол, переживает за команду. Знаете, тут еще один момент. Я ничего не имею против Ромы Еременко. Он - отличный футболист, я знаю его отца. Но почему-то, как только он появился в "Спартаке", начали травить Глушакова. А агент Еременко - Марко Трабукки, близок с Каррерой. Были слухи, что он вообще станет спортивным директором "Спартака". Ощущение, что надо было убрать Дениса, чтобы Рому заиграть. Хотя они вполне могли бы играть вместе. Оба - очень сильные футболисты", - цитирует 58-летнего специалиста Российская газета.

Напомним, Кононов отказался обсуждать свой возможный уход в "Спартак". | soccernews.ru

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