Гамула: "Сердце кровью обливается за сборную Украины"

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула расстроен тем, что Украина не смогла выйти на чемпионат мира, который пройдёт в России.

"Сердце кровью обливается за сборную Украины. Очень обидно, что мои ребята не приедут на мундиаль. Уверен, если бы Украина попала на чемпионат мира, у неё было бы больше всего болельщиков, после сборной России. За Андрюшу Шевченко лично переживаю. Он хороший тренер. Главное, что команда есть, что ребята не опустили рук. А ситуацию с футболом в стране пора менять. Когда это было, чтобы в Премьер-лиге играло 12 команд? Так ведь и до нуля можно досокращаться", - сказал Гамула.

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