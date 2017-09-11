Гамула сравнил шансы "Спартака" и ЦСКА на выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов

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Гамула сравнил шансы "Спартака" и ЦСКА на выход в 1/8 финала Лиги ЧемпионовИзвестный тренер Игорь Гамула сравнил шансы московских "Спартака" и ЦСКА на выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Лига Чемпионов всегда непредсказуема. ЦСКА и "Спартак" должны выступить достойно. Хочется, чтобы обе команды вышли из своих групп. Если сравнивать два клуба, то в этой Лиге Чемпионов "Спартак" выглядит предпочтительнее, у него больше шансов пройти в 1/8 финала...

Уверен, что ЦСКА и "Спартак" не станут мальчиками для битья в этой Лиге Чемпионов. Оба клуба хоть и имеют различные проблемы, но готовы сражаться и биться. Пожелаю удачи обоим нашим клубам", - цитирует 57-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, Червиченко не верит в выход "Спартака" из группы. | soccernews.ru

комментарии
Виктор

Марибору ВПОЛНЕ по силам занять в группе третье место, а если ПОВЕЗЁТ, то и второе! За первое место будут бороться англичане и испанцы. Что касается Спартака, то Спартаку очень будет ТУГО в группе и максимум, на что спартаковцы могут рассчитывать, если повезёт, то на третье место, а так займут последнее - 4-е место! Будем посмотреть, но пожелаем командам показать яркий атакующий футбол и порадовать своих болельщиков победами. А победит, как всегда, СИЛЬНЕЙШИЙ и выйдет, в следующий раунд розыгрыша, с первого места! Желаем.

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