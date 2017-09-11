Гамула сравнил шансы "Спартака" и ЦСКА на выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Известный тренер Игорь Гамула сравнил шансы московских "Спартака" и ЦСКА на выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Лига Чемпионов всегда непредсказуема. ЦСКА и "Спартак" должны выступить достойно. Хочется, чтобы обе команды вышли из своих групп. Если сравнивать два клуба, то в этой Лиге Чемпионов "Спартак" выглядит предпочтительнее, у него больше шансов пройти в 1/8 финала...

Уверен, что ЦСКА и "Спартак" не станут мальчиками для битья в этой Лиге Чемпионов. Оба клуба хоть и имеют различные проблемы, но готовы сражаться и биться. Пожелаю удачи обоим нашим клубам", - цитирует 57-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, Червиченко не верит в выход "Спартака" из группы. | soccernews.ru