Гамула: "Все влюбились в Карпина и "Ростов"

Тренер-селекционер "Ростова" Игорь Гамула высказался по поводу решения клуба продлить контракт с главным тренером Валерием Карпиным. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"К этому все шло с первого дня его работы в клубе. Когда его приглашал президент, он сразу сказал, что это надолго. Были разговоры и про 5 лет, и про 10. Оно так и пришло. Это правильное и хорошее решение для ростовского футбола и болельщиков. Все влюбились в Валерия Георгиевича и команду, все к Карпину очень хорошо относятся", - сказал Гамула.

Карпин тренирует "Ростов" с 2017 года. Сезон-2017/18 клуб под его руководством финишировал на 11-м месте. В следующем сезоне ростовчане заняли девятую позицию. В нынешнем сезоне "Ростов" занимает третье место после 19 туров.

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