Гана разнесла Катар в товарищеском матче

Сборная Ганы в товарищеском матче разгромила Катар, который является хозяином чемпионата мира 2022 года.

Гана - Катар - 5:1 (1:1)

Голы: Фосу, 22 - 1:0, Алмос, 44 - 1:1, А.Айю, 63 - 2:1, Овусу, 65 - 3:1, А.Айю, 83 - 4:1, Экубан, 87 - 5:1

Гана: Абалора, Ананг, Айдо, Джику, Менса, Овусу, Партей, Мохаммед, Фосу (Сулемана, 64), Д.Айю, А.Айю

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