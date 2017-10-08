Гана требует переигровки матча с Угандой

Футбольная ассоциация Ганы требует переигровки матча квалификации ЧМ-2018 с Угандой.

Этот поединок, который завершился нулевой ничьей, ознаменовался серией судейских ошибок. В итоге "чёрные звёзды" из-за потери очков практически лишились шансов пробиться на ЧМ-2018.

"Мы подали протест в ФИФА сразу после матча. Мистер Беннетт и его помощники не засчитали гол команды Ганы на 93-й минуте, хотя на повторах видно, что он был чистым. Кроме того, рефери не назначил пенальти во втором тайме, когда в штрафной площади был сбит Франк Ачеампонг. мы попросили ФИФА рассмотреть возможность переигровки, чтобы справедливость восторжествовала" - сообщили в футбольной ассоциации Ганы.

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