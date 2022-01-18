Гана вылетела с Кубка Африки

Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен

Состоялись два матча 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций в группе C. Гана проиграла Коморам, Габон и Марокко сыграли вничью.

Марокко, набрав семь очков, занял первое место в группе. Габон с пятью очками финишировал на второй позиции и также вышел в плей-офф. Коморы с тремя очками заняли третье место и судьба команды будет зависеть от результатов матчей в других группах. Гана набрала одно очко и вылетела из турнира.

Гана – Коморы - 2:3 (0:1)

Голы: Бен-Набуан, 4 - 0:1, Моньи, 61 - 0:2, Боачи, 64 - 1:2, Джику, 77 - 2:2, Моньи, 85 - 2:3

Гана: Уоллакотт, Джику, Амарти, Баба (Аддо, 46), Парти, Ядом (Овусу, 81), Сулемана (Боачи, 60), Айю, Айю, Кьере, Иссахаку (Пэйнтсил, 60).

Коморы: Бен-Буана (Ахамада, 26), Юссуф (Абдулла, 90), Мдаома, Заари, Бакари, Моньи (Юссуф, 90), Баширу (Абду, 90), Мшангама, Селемани, Бен-Набуан, Джуджа (Маттуар, 60).

Удаление: Айю (25).

Габон – Марокко - 2:2 (1:0)

Голы: Аллевина, 21 - 1:0, Буфаль, 74 (с пенальти) - 1:1, Агерд, 81 (автогол) - 2:1, Хакими, 84 - 2:2

Габон: Амоном, Ойоно, Экюэль-Манга, Палюн, Ассуму-Акуэ, Обианг, Мукету-Муссунда (Амека, 64), Бийого-Поко, Канга, Бупендза (Мейе, 90), Аллевина (Майи, 88).

Марокко: Мохамеди, Хакими, Шакла (Саисс, 89), Агерд, Мазина, Унаи (Тиссаудали, 89), Фажр (Баркок, 57), Амрабат, Шаир (Амалла, 31), Эн-Несири, Эль-Кааби (Буфаль, 57).

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