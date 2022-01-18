Гана вылетела с Кубка Африки
Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен
Состоялись два матча 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций в группе C. Гана проиграла Коморам, Габон и Марокко сыграли вничью.
Марокко, набрав семь очков, занял первое место в группе. Габон с пятью очками финишировал на второй позиции и также вышел в плей-офф. Коморы с тремя очками заняли третье место и судьба команды будет зависеть от результатов матчей в других группах. Гана набрала одно очко и вылетела из турнира.
Гана – Коморы - 2:3 (0:1)
Голы: Бен-Набуан, 4 - 0:1, Моньи, 61 - 0:2, Боачи, 64 - 1:2, Джику, 77 - 2:2, Моньи, 85 - 2:3
Гана: Уоллакотт, Джику, Амарти, Баба (Аддо, 46), Парти, Ядом (Овусу, 81), Сулемана (Боачи, 60), Айю, Айю, Кьере, Иссахаку (Пэйнтсил, 60).
Коморы: Бен-Буана (Ахамада, 26), Юссуф (Абдулла, 90), Мдаома, Заари, Бакари, Моньи (Юссуф, 90), Баширу (Абду, 90), Мшангама, Селемани, Бен-Набуан, Джуджа (Маттуар, 60).
Удаление: Айю (25).
Габон – Марокко - 2:2 (1:0)
Голы: Аллевина, 21 - 1:0, Буфаль, 74 (с пенальти) - 1:1, Агерд, 81 (автогол) - 2:1, Хакими, 84 - 2:2
Габон: Амоном, Ойоно, Экюэль-Манга, Палюн, Ассуму-Акуэ, Обианг, Мукету-Муссунда (Амека, 64), Бийого-Поко, Канга, Бупендза (Мейе, 90), Аллевина (Майи, 88).
Марокко: Мохамеди, Хакими, Шакла (Саисс, 89), Агерд, Мазина, Унаи (Тиссаудали, 89), Фажр (Баркок, 57), Амрабат, Шаир (Амалла, 31), Эн-Несири, Эль-Кааби (Буфаль, 57).
Не пропустите: Зимбабве обыграла Гвинею на Кубке Африки. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Челси" упустил победу над "Брайтоном" в АПЛ
-
Дортмундская "Боруссия" сенсационно вылетела из Кубка Германии
-
Определились шесть участников 1/8 финала Кубка Африки
-
В УЕФА прокомментировали информацию о желании России провести Евро-2032
-
"Эвертон" проведет переговоры с легендами "Челси" и "Манчестер Юнайтед"
Лента новостей
-
Мелкадзе может перейти из "Спартака" в другой клуб РПЛ
-
38-летний Рибери может оказаться в Турции
-
"Барселона" определила два резервных варианта на случай неудачи с Холандом
-
"Астон Вилла" усилилась вратарем "Ромы"
-
"Ювентус" одержал крупную победу в Кубке Италии
-
"Челси" упустил победу над "Брайтоном" в АПЛ
-
Дортмундская "Боруссия" сенсационно вылетела из Кубка Германии
-
"Динамо" отреагировало на фото Тюкавина в футболке "Спартака"
-
Определились шесть участников 1/8 финала Кубка Африки
-
Успех Зимбабве, провал Ганы: результаты Кубка Африки от 18 января
-
"Бетис" одержал крупную победу в матче Ла Лиги. Он сыграет с "Зенитом" в Лиге Европы
-
Гана вылетела с Кубка Африки
-
Врач ЦСКА сообщил о проблемах со здоровьем у новичка команды Медины
-
В УЕФА прокомментировали информацию о желании России провести Евро-2032
-
Ляказетт отклонил серьезное предложение "Ньюкасла"
-
"Марсель" усилился опытным защитником "Арсенала"
-
"Лацио" в овертайме победил "Удинезе" в Кубке Италии
-
Рангник объявил о примирении с Марсьялем
-
"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров сборной Бельгии
-
"Химки" усилились сербским полузащитником
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1