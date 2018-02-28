Ганец Боакье, которым интересовался "Челси", перебрался в китайский клуб

Ганский нападающий "Црвены Звезды" Ричмонд Боакье перешел в "Цзянсу Сунин", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 5,5 миллионов евро. Футболист будет зарабатывать в Китае четыре миллиона евро в год.

25-летний Боакье выступал за "Црвену Звезду" с 2017 года, провел за клуб 48 матчей и забил 39 голов.

Ранее сообщалось, что форвардом интересовался "Челси".

Не пропустите: Ковачич близок к уходу из "Реала". | http://soccernews.ru