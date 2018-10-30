"Ганновер-96" проиграл "Вольфсбургу", а "Герта" пробилась в 1/8 финала Кубка Германии

В матче 1/16 финала Кубка Германии "Ганновер-96" проиграл на своем поле "Вольфсбургу", а "Герта" обыграла "Дармштадт 98", пробившись в 1/8 финала Кубка Германии.

"Ганновер-96" - "Вольфсбург" - 0:2.

Голы: Мехмеди, 20 - 0:1, Вегорст, 90 - 0:2.

"Вольфсбург": Кастельс, Вильям, Тиссеран, Брукс, Руссийон, Рексбекай (Удухай, 90), Арнольд, Герхардт, Мехмеди (Штеффен, 57 (Кнохе, 87)), Вегхорст, Гинчек

"Дармштадт 98" - "Герта" - 0:2

Голы: Ибишевич, 64 - 0:1, Миттельштедт, 88 - 0:2.

"Герта": Крафт, Лазаро, Штарк, Рекик, Платтенхардт, Майер, Дарида, Дилросун (Миттельштадт, 83), Дуда, Калу (Леки, 90), Зельке (Ибишевич, 64)

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