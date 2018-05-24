"Ганновер" арендовал форварда "Арсенала"

"Ганновер" в своём официальном твиттере объявил о переходе форварда "Арсенала" Такумы Асано.

Немецкий клуб взял в аренду 23-летнего японца до конца следующего сезона.

Напомним, что Асано выступает за "Арсенал" с 2016 года, однако не сыграл за "канониров" ни одного матча. Последние два сезона он провёл в аренде в "Штутгарте".

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