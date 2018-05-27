"Ганновер" арендовал защитника "Сток Сити"

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"Ганновер" арендовал защитника "Сток Сити"

"Ганновер" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Сток Сити" Кевина Виммера.

Немецкий клуб арендовал 25-летнего австрийца до лета 2019 года с правом последующего выкупа.

В минувшем сезоне Виммер сыграл за вылетевший из АПЛ "Сток Сити" 19 матчей.

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