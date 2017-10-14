"Ганновер" - "Айнтрахт" - 1:2, "Герта" - "Шальке" - 0:2, "Майнц" - "Гамбург" - 3:2, "Хоффенхайм" - "Аугсбург" - 2:2 (обзоры)
Смотрите видеообзоры матчей 8-го тура немецкой Бундеслиги, в которых "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне обыграл "Ганновер", гельзенкирхенский "Шальке" - берлинскую "Герту", "Майнц" - "Гамбург", а "Хоффенхайм" сыграл вничью с "Аугсбургом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|8
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|8
|17
|3
|РБ Лейпциг
|8
|16
|4
|Хоффенхайм
|8
|15
|5
|Шальке
|8
|13
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|13
|7
|Аугсбург
|8
|12
|8
|Ганновер 96
|8
|12
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|11
|10
|Майнц 05
|8
|10
|11
|Штутгарт
|8
|10
|12
|Герта
|8
|9
|13
|Байер Леверкузен
|7
|8
|14
|Вольфсбург
|7
|7
|15
|Гамбург
|8
|7
|16
|Фрайбург
|8
|7
|17
|Вердер Бремен
|7
|4
|18
|Кельн
|8
|1