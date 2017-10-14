"Ганновер" - "Айнтрахт" - 1:2, "Герта" - "Шальке" - 0:2, "Майнц" - "Гамбург" - 3:2, "Хоффенхайм" - "Аугсбург" - 2:2 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей 8-го тура немецкой Бундеслиги, в которых "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне обыграл "Ганновер", гельзенкирхенский "Шальке" - берлинскую "Герту", "Майнц" - "Гамбург", а "Хоффенхайм" сыграл вничью с "Аугсбургом".

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