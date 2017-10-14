"Ганновер" - "Айнтрахт" - 1:2, "Герта" - "Шальке" - 0:2, "Майнц" - "Гамбург" - 3:2, "Хоффенхайм" - "Аугсбург" - 2:2 (обзоры)

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"Ганновер" - "Айнтрахт" - 1:2, "Герта" - "Шальке" - 0:2, "Майнц" - "Гамбург" - 3:2, "Хоффенхайм" - "Аугсбург" - 2:2 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 8-го тура немецкой Бундеслиги, в которых "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне обыграл "Ганновер", гельзенкирхенский "Шальке" - берлинскую "Герту", "Майнц" - "Гамбург", а "Хоффенхайм" сыграл вничью с "Аугсбургом".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 8 19
2 Бавария Мюнхен 8 17
3 РБ Лейпциг 8 16
4 Хоффенхайм 8 15
5 Шальке 8 13
6 Айнтрахт Франкфурт 8 13
7 Аугсбург 8 12
8 Ганновер 96 8 12
9 Боруссия Менхенгладбах 7 11
10 Майнц 05 8 10
11 Штутгарт 8 10
12 Герта 8 9
13 Байер Леверкузен 7 8
14 Вольфсбург 7 7
15 Гамбург 8 7
16 Фрайбург 8 7
17 Вердер Бремен 7 4
18 Кельн 8 1
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