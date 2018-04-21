"Ганновер" - "Бавария" - 0:3 (обзор)

Теги ганновер 96бавария мюнхен

"Ганновер" - "Бавария" - 0:3 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Ганновером" и "Баварией".

Читайте также: "Бавария" одержала очередную победу и другие результаты 31-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 31 78
2 Шальке 30 55
3 Боруссия Дортмунд 31 54
4 Байер Леверкузен 31 51
5 Хоффенхайм 31 49
6 РБ Лейпциг 31 47
7 Айнтрахт Франкфурт 31 46
8 Боруссия Менхенгладбах 31 43
9 Герта 31 42
10 Штутгарт 31 42
11 Аугсбург 30 37
12 Вердер Бремен 31 37
13 Ганновер 96 31 36
14 Вольфсбург 31 30
15 Майнц 05 30 30
16 Фрайбург 31 30
17 Гамбург 31 25
18 Кельн 30 21
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