"Ганновер" - "Байер" - 4:4 (обзор)

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"Ганновер" - "Байер" - 4:4 (обзор)Смотрите видеообзор матча 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Ганновер" и "Байер" поделили очки, сыграв со счетом 4:4.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 17 41
2 Шальке 17 30
3 Боруссия Дортмунд 17 28
4 Байер Леверкузен 17 28
5 РБ Лейпциг 17 28
6 Боруссия Менхенгладбах 17 28
7 Хоффенхайм 17 26
8 Айнтрахт Франкфурт 17 26
9 Аугсбург 17 24
10 Герта 17 24
11 Ганновер 96 17 23
12 Вольфсбург 17 19
13 Фрайбург 17 19
14 Штутгарт 17 17
15 Майнц 05 17 17
16 Вердер Бремен 17 15
17 Гамбург 17 15
18 Кельн 17 6
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