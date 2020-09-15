"Ганновер" близок к подписанию российского защитника
Бывший защитник "Анжи", "Краснодара" и "Енисея" Александр Жиров может в ближайшее время сменить команду.
По информации "Чемпионата", 29-летний футболист близок к заключения трёхлетнего контракта с "Ганновером".
Сейчас россиянин выступает за "Зандхаузен". Его рыночная стоимость - 800 тысяч евро.
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|Шальке
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