"Ганновер" - "Боруссия" (Дортмунд) - 4:2 (обзор)

Теги ганновер 96боруссия дортмунд

"Ганновер" - "Боруссия" (Дортмунд) - 4:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Ганновер" дома обыграл дортмундскую "Боруссию".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 10 23
2 Боруссия Дортмунд 10 20
3 РБ Лейпциг 10 19
4 Ганновер 96 10 18
5 Шальке 10 17
6 Боруссия Менхенгладбах 10 17
7 Хоффенхайм 10 16
8 Байер Леверкузен 10 15
9 Айнтрахт Франкфурт 10 15
10 Герта 10 13
11 Аугсбург 9 12
12 Майнц 05 10 11
13 Вольфсбург 10 10
14 Штутгарт 9 10
15 Фрайбург 9 8
16 Гамбург 10 7
17 Вердер Бремен 9 5
18 Кельн 10 2
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