"Ганновер" дома обыгрывает "Вердер"
В рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги "Ганновер" на своём поле победил "Вердер" со счётом 2:1.
"Ганновер" – "Вердер" - 2:1
Голы: Харник, 17 - 1:0, Клаус, 42 - 2:0, Бельфодиль, 74 - 2:1.
"Ганновер": Чаунер, Сане, Альборноз, Зорг, Элез (Швеглер, 86), Фоссум, Бакалож, Клаус (Саренрен-Базее, 90), Бебу (Караман, 90), Харник, Фюллькруг.
"Вердер": Павленка, Велькович, Фридль, Гебре Селассие, Лангкамп, Эггештайн (Рашица, 82), Баргфреде (Эггештайн, 88), Дилэйни, Кайнц (Юнузович, 46), Бельфодиль, Крузе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|69
|2
|Шальке
|28
|52
|3
|Боруссия Дортмунд
|28
|48
|4
|РБ Лейпциг
|28
|46
|5
|Байер Леверкузен
|28
|45
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|45
|7
|Хоффенхайм
|28
|42
|8
|Штутгарт
|28
|38
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|37
|10
|Аугсбург
|28
|36
|11
|Герта
|28
|36
|12
|Вердер Бремен
|29
|36
|13
|Ганновер 96
|29
|35
|14
|Фрайбург
|28
|30
|15
|Вольфсбург
|28
|26
|16
|Майнц 05
|28
|26
|17
|Кельн
|28
|20
|18
|Гамбург
|28
|19