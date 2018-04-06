"Ганновер" дома обыгрывает "Вердер"

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"Ганновер" дома обыгрывает "Вердер"

В рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги "Ганновер" на своём поле победил "Вердер" со счётом 2:1.

"Ганновер" – "Вердер" - 2:1

Голы: Харник, 17 - 1:0, Клаус, 42 - 2:0, Бельфодиль, 74 - 2:1.

"Ганновер": Чаунер, Сане, Альборноз, Зорг, Элез (Швеглер, 86), Фоссум, Бакалож, Клаус (Саренрен-Базее, 90), Бебу (Караман, 90), Харник, Фюллькруг.

"Вердер": Павленка, Велькович, Фридль, Гебре Селассие, Лангкамп, Эггештайн (Рашица, 82), Баргфреде (Эггештайн, 88), Дилэйни, Кайнц (Юнузович, 46), Бельфодиль, Крузе. 

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