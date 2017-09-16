"Ганновер" - "Гамбург" - 2:0 (обзор)
Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Ганновером" и "Гамбургом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ганновер 96
|4
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|3
|7
|3
|Хоффенхайм
|3
|7
|4
|РБ Лейпциг
|3
|6
|5
|Шальке
|3
|6
|6
|Бавария Мюнхен
|3
|6
|7
|Гамбург
|4
|6
|8
|Аугсбург
|3
|4
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|10
|Герта
|3
|4
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|3
|4
|12
|Вольфсбург
|3
|4
|13
|Майнц 05
|3
|3
|14
|Штутгарт
|3
|3
|15
|Фрайбург
|3
|2
|16
|Вердер Бремен
|3
|1
|17
|Байер Леверкузен
|3
|1
|18
|Кельн
|3
|0