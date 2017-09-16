"Ганновер" - "Гамбург" - 2:0 (обзор)

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"Ганновер" - "Гамбург" - 2:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Ганновером" и "Гамбургом".

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Команда М О
1 Ганновер 96 4 10
2 Боруссия Дортмунд 3 7
3 Хоффенхайм 3 7
4 РБ Лейпциг 3 6
5 Шальке 3 6
6 Бавария Мюнхен 3 6
7 Гамбург 4 6
8 Аугсбург 3 4
9 Боруссия Менхенгладбах 3 4
10 Герта 3 4
11 Айнтрахт Франкфурт 3 4
12 Вольфсбург 3 4
13 Майнц 05 3 3
14 Штутгарт 3 3
15 Фрайбург 3 2
16 Вердер Бремен 3 1
17 Байер Леверкузен 3 1
18 Кельн 3 0
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