"Ганновер" – "Хоффенхайм" - 2:0 (обзор)

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"Ганновер" – "Хоффенхайм" - 2:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 15-го тура чемпионата Германии между "Ганновером" и "Хоффенхаймом" (2:0).

Видео: "Ганновер" – "Хоффенхайм".

 

Не пропустите: "Ганновер" переиграл "Хоффенхайм". | http://soccernews.ru

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2 РБ Лейпциг 15 27
3 Шальке 15 26
4 Боруссия Менхенгладбах 15 25
5 Байер Леверкузен 15 24
6 Хоффенхайм 15 23
7 Аугсбург 15 23
8 Боруссия Дортмунд 15 22
9 Айнтрахт Франкфурт 15 22
10 Ганновер 96 15 22
11 Вольфсбург 15 18
12 Герта 15 18
13 Штутгарт 15 17
14 Майнц 05 15 16
15 Гамбург 15 15
16 Фрайбург 15 15
17 Вердер Бремен 15 14
18 Кельн 15 3
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