"Ганновер" и "Кельн" победителя не определили

В матче 6-го тура немецкой Бундеслиги "Ганновер" на своем поле сыграл в "сухую" ничью с "Кельном".

"Ганновер" - "Кельн" - 0:0

"Ганновер": Чаунер, Корб, Сане, Антон, Остжолек, Бебу (Беншоп, 89), Бакалож, Швеглер (Шмидебах, 81), Караман, Фуллкруг (Клаус, 78), Харник.

"Кельн": Хорн, Марох, Соренсен, Хайнц, Клунтер, Озджан, Леманн, Рауш, Битенкур (Йойич, 88), Осако (Гирасси, 76), Кордоба (Хогер, 84).

Напомним, вчера дортмундская "Боруссия" разгромила менхенгладбахскую. | soccernews.ru