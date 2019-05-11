"Ганновер" и "Нюрнберг" вылетели во вторую бундеслигу и другие итоги 33-го тура чемпионата Германии

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"Ганновер" и "Нюрнберг" вылетели во вторую бундеслигу и другие итоги 33-го тура чемпионата Германии

Менхенгладбахская "Боруссия" разгромила "Нюрнберг" в матче 33-го тура Бундеслиги.

В параллельных матчах тура "Байер" и "Шальке" обменялись голами, "Нюрнберг" и "Ганновер" вылетели во вторую лигу.

 "Штутгарт" благодаря разгрому "Вольфсбурга" не вылетит напрямую, а сыграет в стыках за место в элитном дивизионе с третьим клубом бундеслиги 2.

"Ганновер-96" - "Фрайбург" - 3:0 (1:0)

Голы: Антон, 39 - 1:0, Бебу, 51 - 2:0, Уоллас, 81 - 3:0. 

"Ганновер-96": Эссер, Зорг, Острцолек, Антон, Швеглер (Уоллас, 54), Бакалорц, Приб (Фюллкруг, 86), Харагути, Майна, Бебу (Альборнос, 79), Вейдандт.

"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, Штенцель (Шоллои, 46), Кох, Шлоттербек, Франц, Хефлер, Грифо, Петерсен (Хелер, 76), Нидерлехнер (Вальдшмидт, 46).

"Нюрнберг" - "Боруссия" М - 0:4 (0:0)

Голы: Дрмич, 56 - 0:1, Мюль, 63 (в свои ворота) - 0:2, Азар, 65 - 0:3, Закария, 80 - 0:4. 

"Нюрнберг": Матения, Марграйттер, Лайбольд, Бауэр, Мюль, Беренс, Керк (Тилльманн, 62), Эррас, Левен (Кнелль, 79), Исхак, Мисидьян (Петрак, 73).

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи, Бейер, Траоре (Плеа, 72), Крамер (Штробль, 78), Закария, Нойхаус (Хофманн, 46), Дрмич, Азар.

"Штутгарт" - "Вольфсбург" - 3:0 (1:0)

Голы: Кастро, 45+1 - 1:0, Донис, 55 - 2:0, Дидави, 83 - 3:0. 

"Штутгарт": Цилер, Инсуа, Кемпф, Павар, Озан Кабак, Гентнер, Кастро, Эссвайн (Дидави, 53), Аколо (Аого, 76), Донис (Бадштубер, 79), Гонсалес.

"Вольфсбург": Перван, Кнохе, Тиссеран, Герхардт (Гинчек, 59), Виллиам (Брекало, 75), Гилавоги, Арнольд, Клаус (Юнус Малли, 46), Штеффен, Мехмеди, Вегхорст.

"Аугсбург" - "Герта" - 3:4 (1:0)

Голы: Хан, 10 - 1:0, Платтенхардт, 47 - 1:1, Грегорич, 50 (с пенальти) - 2:1, Груич, 66 - 2:2. Грегорич, 70 - 3:2, Калу, 75 - 3:3, Калу, 90+3 (с пенальти) - 3:4. 

"Аугсбург": Кобель, Гауэлеув, Макс (Стафилидис, 57), Оксфорд, Байер, Моравек (Янкер, 73), Ку Джа Чхоль (Грегорич, 43), Шмид, Тайгль, Хан, Рихтер.

"Герта": Крафт, Платтенхардт, Рекик, Клюнтер (Дилросюн, 67), Шельбред, Лустенбергер, Лазаро, Дуда (П.Кепке, 87), Груич, Ибишевич (Зельке, 82), Калу.

"Байер" - "Шальке" - 1:1 (1:0)

Голы: Хаверц, 31 - 1:0, Бургшталлер, 47 - 1:1. 

Нереализованный пенальти: Калиджури, 53 (вратарь)

"Байер": Храдецки, С.Бендер, Та, Венделл, Л.Бендер (Вайзер, 46), Баумгартлингер (Кор, 84), Арангис, Брандт, Хаверц, Фолланд, Аларио (Паулинью, 76).

"Шальке": Нюбель, Настасич, Руди, Калиджури, Очипка, Стамбули, Маскарель, Маккенни, Бужеллаб, Бургшталлер (Тойхерт, 90+4), Эмболо (Матондо, 80).

"Хоффенхайм" - "Вердер" - 0:1 (0:1)

Гол: Й.Эггештайн, 39. 

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек, Бичакчич, Бренет, Демирбай (Нелсон, 74), Амири (Баумгартнер, 46), Гриллич, Крамарич, Бельфодиль, Солои (Жоэлинтон, 57).

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебре Селассие (Фридль, 25), Велькович, Аугустинссон, Нури Шахин, М.Эггештайн, Мевальд, Осако, Й.Эггештайн (Лангкамп, 87), Рашица (Писарро, 61).

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 33 73
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 33 66
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 33 55
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 33 55
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 54
7 Вольфсбург Вольфсбург 33 52
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 33 51
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 33 50
10 Герта Герта 33 43
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 33 41
12 Майнц 05 Майнц 05 32 37
13 Фрайбург Фрайбург 33 33
14 Аугсбург Аугсбург 33 32
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