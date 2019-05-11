"Ганновер" и "Нюрнберг" вылетели во вторую бундеслигу и другие итоги 33-го тура чемпионата Германии

Менхенгладбахская "Боруссия" разгромила "Нюрнберг" в матче 33-го тура Бундеслиги.

В параллельных матчах тура "Байер" и "Шальке" обменялись голами, "Нюрнберг" и "Ганновер" вылетели во вторую лигу.

"Штутгарт" благодаря разгрому "Вольфсбурга" не вылетит напрямую, а сыграет в стыках за место в элитном дивизионе с третьим клубом бундеслиги 2.

"Ганновер-96" - "Фрайбург" - 3:0 (1:0)

Голы: Антон, 39 - 1:0, Бебу, 51 - 2:0, Уоллас, 81 - 3:0.

"Ганновер-96": Эссер, Зорг, Острцолек, Антон, Швеглер (Уоллас, 54), Бакалорц, Приб (Фюллкруг, 86), Харагути, Майна, Бебу (Альборнос, 79), Вейдандт.

"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, Штенцель (Шоллои, 46), Кох, Шлоттербек, Франц, Хефлер, Грифо, Петерсен (Хелер, 76), Нидерлехнер (Вальдшмидт, 46).

"Нюрнберг" - "Боруссия" М - 0:4 (0:0)

Голы: Дрмич, 56 - 0:1, Мюль, 63 (в свои ворота) - 0:2, Азар, 65 - 0:3, Закария, 80 - 0:4.

"Нюрнберг": Матения, Марграйттер, Лайбольд, Бауэр, Мюль, Беренс, Керк (Тилльманн, 62), Эррас, Левен (Кнелль, 79), Исхак, Мисидьян (Петрак, 73).

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи, Бейер, Траоре (Плеа, 72), Крамер (Штробль, 78), Закария, Нойхаус (Хофманн, 46), Дрмич, Азар.

"Штутгарт" - "Вольфсбург" - 3:0 (1:0)

Голы: Кастро, 45+1 - 1:0, Донис, 55 - 2:0, Дидави, 83 - 3:0.

"Штутгарт": Цилер, Инсуа, Кемпф, Павар, Озан Кабак, Гентнер, Кастро, Эссвайн (Дидави, 53), Аколо (Аого, 76), Донис (Бадштубер, 79), Гонсалес.

"Вольфсбург": Перван, Кнохе, Тиссеран, Герхардт (Гинчек, 59), Виллиам (Брекало, 75), Гилавоги, Арнольд, Клаус (Юнус Малли, 46), Штеффен, Мехмеди, Вегхорст.

"Аугсбург" - "Герта" - 3:4 (1:0)

Голы: Хан, 10 - 1:0, Платтенхардт, 47 - 1:1, Грегорич, 50 (с пенальти) - 2:1, Груич, 66 - 2:2. Грегорич, 70 - 3:2, Калу, 75 - 3:3, Калу, 90+3 (с пенальти) - 3:4.

"Аугсбург": Кобель, Гауэлеув, Макс (Стафилидис, 57), Оксфорд, Байер, Моравек (Янкер, 73), Ку Джа Чхоль (Грегорич, 43), Шмид, Тайгль, Хан, Рихтер.

"Герта": Крафт, Платтенхардт, Рекик, Клюнтер (Дилросюн, 67), Шельбред, Лустенбергер, Лазаро, Дуда (П.Кепке, 87), Груич, Ибишевич (Зельке, 82), Калу.

"Байер" - "Шальке" - 1:1 (1:0)

Голы: Хаверц, 31 - 1:0, Бургшталлер, 47 - 1:1.

Нереализованный пенальти: Калиджури, 53 (вратарь)

"Байер": Храдецки, С.Бендер, Та, Венделл, Л.Бендер (Вайзер, 46), Баумгартлингер (Кор, 84), Арангис, Брандт, Хаверц, Фолланд, Аларио (Паулинью, 76).

"Шальке": Нюбель, Настасич, Руди, Калиджури, Очипка, Стамбули, Маскарель, Маккенни, Бужеллаб, Бургшталлер (Тойхерт, 90+4), Эмболо (Матондо, 80).

"Хоффенхайм" - "Вердер" - 0:1 (0:1)

Гол: Й.Эггештайн, 39.

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек, Бичакчич, Бренет, Демирбай (Нелсон, 74), Амири (Баумгартнер, 46), Гриллич, Крамарич, Бельфодиль, Солои (Жоэлинтон, 57).

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебре Селассие (Фридль, 25), Велькович, Аугустинссон, Нури Шахин, М.Эггештайн, Мевальд, Осако, Й.Эггештайн (Лангкамп, 87), Рашица (Писарро, 61).

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