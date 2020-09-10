"Ганновер" интересуется хавбеком ЦСКА Бийолем
Хавбек ЦСКА Яка Бийол может перейти в немецкий клуб. Об этом сообщает Kicker.
По данным источника, в 21-летнем игроке заинтересован "Ганновер". Руководство клуба хочет арендовать словенца на сезон.
В этом сезоне чемпионата России Бийол участвовал в четырех матчах. Контракт хавбека с московским клубом рассчитан до июля 2023 года.
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