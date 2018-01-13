"Ганновер" - "Майнц" - 3:2, "Вердер" - "Хоффенхайм" - 1:1, "Айнтрахт" - "Фрайбург" - 1:1 (обзоры)

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"Ганновер" - "Майнц" - 3:2, "Вердер" - "Хоффенхайм" - 1:1, "Айнтрахт" - "Фрайбург" - 1:1 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзоры матчей 18-го тура немецкой Бундеслиги.

"Ганновер" - "Майнц"

"Вердер" - "Хоффенхайм"

"Айнтрахт" - "Фрайбург"

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Непростой выезд для команды Венгера: "Борнмут" против "Арсенала"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 18 44
2 РБ Лейпциг 18 31
3 Шальке 18 30
4 Боруссия Дортмунд 17 28
5 Байер Леверкузен 18 28
6 Боруссия Менхенгладбах 17 28
7 Аугсбург 18 27
8 Хоффенхайм 18 27
9 Айнтрахт Франкфурт 18 27
10 Ганновер 96 18 26
11 Герта 18 24
12 Штутгарт 18 20
13 Фрайбург 18 20
14 Вольфсбург 17 19
15 Майнц 05 18 17
16 Вердер Бремен 18 16
17 Гамбург 18 15
18 Кельн 17 6
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