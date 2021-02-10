"Ганновер" намерен выкупить Бийола у ЦСКА

"Ганновер" доволен игрой Яки Бийола и готов выкупить его у ЦСКА.

По сведениям Sportbuzzer, немецкий клуб собирается выкупить игрока летом за 400 тысяч евро. Однако по договору опция выкупа составляет 5 миллионов.

В этом сезоне Бийол принял участие в 18 играх. "Ганновер" занимает в Бундеслиге-2 шестое место.

Бийол выступал за ЦСКА с 2018 года. В составе "армейцев" он провел 66 матчей, забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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