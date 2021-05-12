"Ганновер" не станет выкупать Бийола у ЦСКА

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"Ганновер" не станет выкупать Бийола у ЦСКАФото: Википедия/Автор неизвестен

Полузащитник Яка Бийол имеет шансы провести в "Ганновере" еще один сезон.

Напомним, что немецкий клуб арендовал хавбека у ЦСКА в сентябре прошлого года с возможностью выкупа.

По информации Sport24, "Ганновер" не имеет намерений выкупать Бийола, так как прописанная в договоре сумма в пять миллионов евро является для команды слишком большой в условиях пандемии.

Однако, как сообщается, руководство немецкого клуба заинтересовано в продлении аренды 22-летнего футболиста еще на год.

В этом сезоне Бийол провел 29 матчей в Бундеслиге 2.

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