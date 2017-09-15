"Ганновер" одержал победу над "Гамбургом"

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"Ганновер" одержал победу над "Гамбургом"

В рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги "Гамбург" проиграл "Ганноверу".

"Ганновер" – "Гамбург" 2:0

Голы: Харник, 50 - 1:0, Бебу, 82 - 2:0

"Ганновер": Чаунер, Тревизан (Бебу, 14), Антон, Остжолек, Сане, Бакалож, Швеглер, Караман (Клаус, 78), Корб, Харник (Хюбнер, 84), Фюллькруг.

"Гамбург": Матения, Пападопулос, Дуглас Сантос (Сакаи, 86), Дикмайер, Экдаль (Кнелль, 73), Юнг, Холтби, Уолас, Джатта (Салихович, 60), Шипплок, Хан.

Предупреждение: Антон (38). | http://soccernews.ru

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