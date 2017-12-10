"Ганновер" переиграл "Хоффенхайм"
В матче 15-го тура чемпионата Германии "Ганновер" на своем поле был сильнее "Хоффенхайма". Оба гола были забиты во втором тайме. Отличились Никлас Фюллькруг и Мартин Харник. Благодаря этой победе "Ганновер" поднялся на 10 место в Бундеслиге. "Хоффенхайм" остался на шестой позиции.
"Ганновер" – "Хоффенхайм" - 2:0 (0:0)
Голы: Фюллькруг, 59 - 1:0, Харник, 85 - 2:0
"Ганновер": Чаунер, Антон, Остжолек, Корб, Сане, Клаус, Швеглер, Бакалож, Бебу (Зорг, 65), Бенсхоп (Караман, 83), Фюллькруг (Харник, 77).
"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Хюбнер, Кадержабек, Рупп (Салаи, 65), Цубер (Шульц, 73), Амири, Гайгер (Акпогума, 46), Гнабри, Ут, Крамарич.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|15
|35
|2
|РБ Лейпциг
|15
|27
|3
|Шальке
|15
|26
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|15
|25
|5
|Байер Леверкузен
|15
|24
|6
|Хоффенхайм
|15
|23
|7
|Аугсбург
|15
|23
|8
|Боруссия Дортмунд
|15
|22
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|15
|22
|10
|Ганновер 96
|15
|22
|11
|Вольфсбург
|15
|18
|12
|Герта
|15
|18
|13
|Штутгарт
|15
|17
|14
|Майнц 05
|15
|16
|15
|Гамбург
|15
|15
|16
|Фрайбург
|15
|15
|17
|Вердер Бремен
|15
|14
|18
|Кельн
|15
|3