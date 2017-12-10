"Ганновер" переиграл "Хоффенхайм"

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"Ганновер" переиграл "Хоффенхайм"

В матче 15-го тура чемпионата Германии "Ганновер" на своем поле был сильнее "Хоффенхайма". Оба гола были забиты во втором тайме. Отличились Никлас Фюллькруг и Мартин Харник. Благодаря этой победе "Ганновер" поднялся на 10 место в Бундеслиге. "Хоффенхайм" остался на шестой позиции.

"Ганновер" – "Хоффенхайм" - 2:0 (0:0)
Голы: Фюллькруг, 59 - 1:0, Харник, 85 - 2:0

"Ганновер": Чаунер, Антон, Остжолек, Корб, Сане, Клаус, Швеглер, Бакалож, Бебу (Зорг, 65), Бенсхоп (Караман, 83), Фюллькруг (Харник, 77).

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Хюбнер, Кадержабек, Рупп (Салаи, 65), Цубер (Шульц, 73), Амири, Гайгер (Акпогума, 46), Гнабри, Ут, Крамарич.

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6 Хоффенхайм 15 23
7 Аугсбург 15 23
8 Боруссия Дортмунд 15 22
9 Айнтрахт Франкфурт 15 22
10 Ганновер 96 15 22
11 Вольфсбург 15 18
12 Герта 15 18
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