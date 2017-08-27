"Ганновер" победил "Шальке"

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"Ганновер" победил "Шальке"

В матче 2-го тура чемпионата Германии "Ганновер" на своем поле с минимальным счетом победил "Шальке". Единственный мяч в середине второго тайма забил бразильский нападающий Жонатас.

"Ганновер" - "Шальке" - 1:0 (0:0)
Гол: Жонатас, 67 - 1:0

"Ганновер": Чаунер, Антон, Тревизан, Остжолек, Сане, Бакалож, Швеглер, Клаус (Караман, 73), Корб, Фюллькруг (Жонатас, 62), Харник (Майер, 81).

"Шальке": Фэрманн, Налдо, Настасич, Очипка, Керер, Бенталеб, Калиджури (Резе, 83), Харит (Майер, 73), Горетцка, Коноплянка, Ди Санто (Бургшталлер, 46).

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