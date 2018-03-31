"Ганновер" - "РБ Лейпциг" - 2:3, "Хоффенхайм" - "Кельн" - 6:0, "Штутгарт" - "Гамбург" - 1:1 (обзоры)

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"Ганновер" - "РБ Лейпциг" - 2:3, "Хоффенхайм" - "Кельн" - 6:0, "Штутгарт" - "Гамбург" - 1:1 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзоры матчей немецкой Бундеслиги.

"Ганновер" - "РБ Лейпциг"

"Хоффенхайм" - "Кельн"

"Штутгарт" - "Гамбург"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 28 69
2 Шальке 28 52
3 Боруссия Дортмунд 28 48
4 РБ Лейпциг 28 46
5 Байер Леверкузен 28 45
6 Айнтрахт Франкфурт 27 45
7 Хоффенхайм 28 42
8 Штутгарт 28 38
9 Аугсбург 28 36
10 Герта 28 36
11 Боруссия Менхенгладбах 27 36
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 28 32
14 Фрайбург 28 30
15 Вольфсбург 28 26
16 Майнц 05 27 25
17 Кельн 28 20
18 Гамбург 28 19
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