"Ганновер" – "Штутгарт" - 1:1 (обзор)

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"Ганновер" – "Штутгарт" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 13-го тура немецкой Бундеслиги между "Ганновером" и "Штутгартом".

Не пропустите: "Ганновер" сыграл вничью с "Штутгартом". | http://soccernews.ru

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5 Боруссия Дортмунд 12 20
6 Хоффенхайм 12 20
7 Айнтрахт Франкфурт 12 19
8 Ганновер 96 13 19
9 Байер Леверкузен 12 17
10 Штутгарт 13 17
11 Аугсбург 12 16
12 Майнц 05 12 15
13 Вольфсбург 12 14
14 Герта 12 14
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