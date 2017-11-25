"Ганновер" – "Штутгарт" - 1:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 13-го тура немецкой Бундеслиги между "Ганновером" и "Штутгартом".
Не пропустите: "Ганновер" сыграл вничью с "Штутгартом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|12
|29
|2
|Шальке
|12
|23
|3
|РБ Лейпциг
|12
|23
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|12
|21
|5
|Боруссия Дортмунд
|12
|20
|6
|Хоффенхайм
|12
|20
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|12
|19
|8
|Ганновер 96
|13
|19
|9
|Байер Леверкузен
|12
|17
|10
|Штутгарт
|13
|17
|11
|Аугсбург
|12
|16
|12
|Майнц 05
|12
|15
|13
|Вольфсбург
|12
|14
|14
|Герта
|12
|14
|15
|Гамбург
|12
|10
|16
|Вердер Бремен
|12
|8
|17
|Фрайбург
|12
|8
|18
|Кельн
|12
|2