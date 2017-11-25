"Ганновер" сыграл вничью с "Штутгартом"

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"Ганновер" сыграл вничью с "Штутгартом"

В рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги "Ганновер" на своём поле разошёлся миром с "Штутгартом".

"Ганновер" – "Штутгарт" - 1:1

Голы: Асано, 24 - 0:1, Фюллькруг, 76 (пенальти) - 1:1.

"Ганновер": Чаунер, Зорг (Караман, 72), Антон, Остжолек, Сане, Клаус, Швеглер, Бебу, Бакалож, Корб, Харник (Фюллькруг, 46).

"Штутгарт": Цилер, Бадштубер, Баумгартль, Инсуа, Павар, Брекало (Аого, 66), Аскасибар, Озджан (Аилтон, 87), Гентнер, Бек, Асано (Теродде, 73).

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