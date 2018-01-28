"Ганновер" уступил "Вольфсбургу"

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"Ганновер" уступил "Вольфсбургу"

В рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги "Вольфсбург" одержал победу над "Ганновером".

"Ганновер" – "Вольфсбург" 0:1

Гол: Малли, 72 - 0:1

"Ганновер": Чаунер, Сане, Элез (Бебу, 66), Остжолек, Антон, Фоссум, Швеглер (Караман, 75), Клаус, Зорг (Бенсхоп, 85), Харник, Фюллькруг.

"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Брума, Тиссеран, Герхардт, Дидави (Реджбецай, 84), Арнольд, Малли (Юнг, 90), Штеффен, Верхаг, Осимхен.

Предупреждения: Тиссеран (41), Герхардт (59), Швеглер (62), Харник (77), Арнольд (90). | http://soccernews.ru

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