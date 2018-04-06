"Ганновер" – "Вердер" - 2:1 (обзор)

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"Ганновер" – "Вердер" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 29-го тура немецкой Бундеслиги между "Ганновером" и "Вердером".

Не пропустите: "Ганновер" дома обыгрывает "Вердер". | http://soccernews.ru

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9 Боруссия Менхенгладбах 28 37
10 Аугсбург 28 36
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