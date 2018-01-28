"Ганновер" - "Вольфсбург" - 0:1 (обзор)

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"Ганновер" - "Вольфсбург" - 0:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Ганновером" и "Вольфсбургом".

Читайте также: "Ганновер" уступил "Вольфсбургу". | http://soccernews.ru

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2 Байер Леверкузен 20 34
3 Шальке 20 34
4 Айнтрахт Франкфурт 20 33
5 РБ Лейпциг 20 32
6 Боруссия Дортмунд 20 31
7 Боруссия Менхенгладбах 20 31
8 Аугсбург 20 28
9 Хоффенхайм 20 27
10 Ганновер 96 20 27
11 Герта 20 26
12 Фрайбург 20 24
13 Вольфсбург 20 23
14 Штутгарт 20 20
15 Майнц 05 20 20
16 Вердер Бремен 20 17
17 Гамбург 20 16
18 Кельн 20 13
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