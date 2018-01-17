Ганский форвард Поку перешел в "Анжи"

Ганский нападающий "Майами" Квадво Поку стал игроком "Анжи", сообщает официальный сайт клуба.

Махачкалинский клуб подписал с футболистом контракт до 31 мая 2020 года. Сумма трансфера не разглашается.

25-летний Поку выступал за "Майами" с 2014 года, провел за клуб 55 матчей и забил 16 голов. Ранее играл за "Джорджию Революшн", "Атланту Силвербэкс", "Нью-Йорк Сити" и "Уилмингтон Хаммерхэдс". За сборную Ганы сыграл 3 матча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 600 тысяч евро.

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