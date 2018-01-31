Ганский хав Теттех перешел в "Динамо"

Ганский полузащитник "Леха" Абдул Теттех стал игроком "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 800 тысяч евро. Футболист подписал с московским клубом контракт до лета 2021 года.

27-летний Теттех выступал за "Лех" с 2015 года, провел за клуб 84 матча и забил 1 гол. Ранее играл за "Либерти Профешэнэлз", "Удинезе", "Херес", "Гранаду", "Леганес", "Монтанейрос" и "Фокикос". Двукратный обладатель Суперкубка Польши. Ориентировочная стоимость игрока составляет 600 тысяч евро.

Не пропустите: Зарплата Ханни в "Спартаке" составит два миллиона евро в год. | http://soccernews.ru