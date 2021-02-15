Ганский защитник намерен стать игроком сборной Украины

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Ганский защитник намерен стать игроком сборной Украины

Ганский защитник полтавской "Ворсклы" Наджиб Якубу заявил, что он хочет стать футболистом сборной Украины.

"Хочу стать первым темнокожим игроком в сборной Украины. Если есть такая возможность – конечно, я согласен. Мне нравится здесь. Украина – мой второй дом. Гана – мой дом, где я вырос. Нет пути назад", – сказал Якубу в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

Ранее за сборную Украины выступали экс-россияне, бразильцы и серб.

20-летний Якубу выступает за "Ворсклу" с 2018 года. Всего он провел за клуб 37 матчей во всех турнирах и забил два гола. На законных основаниях футболист может получить украинский паспорт в 2023 году.

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