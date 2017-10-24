Гансо поучаствовал в четырех голах "Севильи" в пяти матчах
В первом матче 1/16 финала Кубка Испании "Севилья" на выезде победила "Картахену" (3:0).
В этом поединке дважды отметился результативными передачами полузащитник севильцев Гансо.
В этом сезоне 28-летний Гансо отметился четырьмя очками по системе "гол+пас" (2 мяча и 2 голевых паса) в пяти матчах за "Севилью".
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