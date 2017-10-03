Гантер признан лучшим игроком Уэльса 2017 года, прервав четырёхлетнюю серию Бэйла

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Гантер признан лучшим игроком Уэльса 2017 года, прервав четырёхлетнюю серию Бэйла

Защитник "Рединга" Крис Гантер признан лучшим игроком Уэльса по итогам 2017 года, сообщает BBC.

Стоит отметить, что 28-летний футболист впервые получил эту награду, прервав серию вингера "Реала" Гарета Бэйла, который становился обладателем данного приза с 2013 года.

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