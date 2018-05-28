Ганя стал игроком "Атлетика"

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Ганя стал игроком "Атлетика"

"Атлетик" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Вииторула" Кристиана Гани.

26-летний румын, имеющий баскские корни, заключил с клубом из Бильбао контракт до 2021 года.

Сумма трансфера составила один миллион евро. "Атлетик" прописал в соглашении Гани отступные в размере 40 миллионов евро. 

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