Гапонов: "Тренировки Карреры? Он больше наблюдал, а проводил их Рианчо"

Теги спартак москварауль рианчомассимо каррераилья гапонов

Гапонов: "Тренировки Карреры? Он больше наблюдал, а проводил их Рианчо"

Хавбек "Спартака" Илья Гапонов рассказал о совместной работе с бывшими тренерами команды Массимо Каррерой и Раулем Рианчо.

"Каррера больше наблюдал, а проводил тренировки Рианчо. Он всегда был эмоционален и много кричал. Каррера редко что-то говорил. Вспоминается, Рианчо рассказывал теорию: бил по макету, фишки разлетались. Мы стояли улыбались.

Я не могу объяснить почему теорию проводил Рианчо. Он пытался доказать, что сам способен быть главным тренером, - приводят слова Гапонова российские СМИ.

В минувшем сезоне Гапонов провел за первую команду "Спартака" пять матчей.

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