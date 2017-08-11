Гарай близок к переходу в "Спартак"

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Гарай близок к переходу в "Спартак"

Аргентинский защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай в ближайшее время может стать игроком "Спартака", сообщает Super Deporte.

По сведениям издания, клубы достигли соглашения по трансферу игрока. "Красно-белые" заплатят за аргентинца порядка 20-25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболист будет получать в российском клубе около пяти миллионов евро в год.

Напомним, что 30-летний Гарай уже выступал в России за "Зенит".

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