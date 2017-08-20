Гарай близок к переходу в "Ювентус"

Защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай продолжит карьеру в "Ювентусе", сообщает Football Italia.

По информации ресурса, сделка может быть завешена на следующей неделе. Напомним, что "Ювентус" ищет усиления обороны после ухода Леонардо Бонуччи.

Сообщается. что "Валенсия" оценивает Гарая в 25 миллионов евро.

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